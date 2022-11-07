Видео: в «Казань Экспо» мама из Аксубаева растрогала песней мобилизованного сына

Делегация из Аксубаевского района Татарстана побывала на днях в «Казань Экспо». Здесь проходят учебную подготовку мужчины из числа резерва, призванные по частичной мобилизации, пишет газета «Аксубаево».

В составе делегации поехали самодеятельные артисты района, в их числе заведующая Новоаксубаевским сельским Домом культуры Елена Охотникова. Елена исполнила песню для земляков о детстве на чувашском языке, а затем обратилась к воинам.

«Отцы, сыновья, помните о том, что ваши жены, мамы, отцы, родственники верят в вас. Знают, что вы — самые лучшие. Мы верим в вас. Я верю в тебя, сынок, горжусь вами всеми, горжусь своим сыном, спасибо вам за все. Возвращайтесь живыми, здоровыми, с Победой!» — пожелала Елена бойцам.

В это время в числе мобилизованных, собравшихся на концерт, стоял ее сын и снимал на телефон исполненную мамой композицию. Его призвали две недели назад, связь с домом — пока только по телефону. Четким шагом он направился к матери. Елена крепко обняла сына и перекрестила его, благословляя. Говорят, нет сильнее оберега, чем материнская молитва.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил Президент РФ Владимир Путин, количество мобилизованных в итоге составило 318 тыс. человек за счет растущего числа добровольцев.