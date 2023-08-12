Видео: в Казани при столкновении двух легковых авто погибла женщина

Сегодня утром в Казани произошла авария с пострадавшими. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

В городском поселке Займище лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения.

Фото: © Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ, по предварительной информации, в результате аварии пострадали женщина и ребенок.

Позднее Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что на Путейской улице Suzuki вылетела на встречку, где столкнулась с Kia. В результате аварии женщина-пассажир Kia скончалась на месте ДТП.