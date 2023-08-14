Видео: уничтожение танка ВСУ дроном ВТ-40, названным в честь Владлена Татарского

Кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе ВТ-40, названным в честь погибшего при теракте военкора Владлена Татарского, опубликовал телеграм-канал «Судоплатов».

Судя по видео, первый удар не уничтожил технику врага, а лишь повредил моторный отсек танка. Пережив попадание, танк смог проехать еще несколько метров, после чего потерял ход и остановился. Второй дрон завершил начатое, уничтожив обездвиженную технику.

Ранее авторы вышеупомянутого телеграм-канала опубликовали кадры охоты дронов-камикадзе за украинской разведывательной группой, члены которой окопались в одном из населенных пунктов.