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Видео: уничтожение танка ВСУ дроном ВТ-40, названным в честь Владлена Татарского
Кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе ВТ-40, названным в честь погибшего при теракте военкора Владлена Татарского, опубликовал телеграм-канал «Судоплатов».
Судя по видео, первый удар не уничтожил технику врага, а лишь повредил моторный отсек танка. Пережив попадание, танк смог проехать еще несколько метров, после чего потерял ход и остановился. Второй дрон завершил начатое, уничтожив обездвиженную технику.
Ранее авторы вышеупомянутого телеграм-канала опубликовали кадры охоты дронов-камикадзе за украинской разведывательной группой, члены которой окопались в одном из населенных пунктов.
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