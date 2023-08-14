Военкоры опубликовали видео охоты за группой аэроразведки ВСУ

Кадры охоты российских операторов дронов за группой аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали авторы телеграм-канала «Судоплатов».

На видео попал момент обнаружения вражеских разведчиков, которые обустроили пункт для передачи данных в одном из домов, а также последующий удар дроном-камикадзе по данному строению.

После атаки, противник переместился к другому временному укрытию, в котором также находилось оборудование для ведения наблюдения, также там обнаружили транспорт для отхода. Вторым и третьим ударом российские военнослужащие уничтожают новое укрытие вместе с членами разведгруппы ВСУ.