Кадрами пленения троих морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в засаду российских бойцов после форсирования Днепра, поделился телеграм-канал «Херсонский вестник».

На записи видно, как трое морпехов ВСУ переправляются через реку на лодке и высаживаются на берег с оружием и необходимой амуницией. Отойдя от реки на пару метров, они попадают в засаду.

Отметим, что поджидавшие украинских военных российские бойцы не стремятся уничтожить солдат противника. Они бросают шумовую гранату. Взрыв вынуждает солдат ВСУ припасть к земле, их окружают и обезоруживают.

Напомним, ранее мы публиковали видео с пленными украинскими морскими пехотинцами, которым, как и вышеупомянутой троице, посчастливилось выжить при форсировании Днепра. По их словам, большая часть их сослуживцев погибает при попытке преодолеть реку.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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