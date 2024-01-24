Видео: тело погибшего при штурме Авдеевки командира «Пятнашки» доставили в Абхазию

Вечером 23 января в Абхазию из Донецка доставили тело одного из командиров интернациональной бригады «Пятнашка» Владимира Харабуа, известного в СМИ по позывному «Микич». Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «aiashara».

«Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния доставили из Донецка в Абхазию погибшего в боях за освобождение Донбасса бойца интербригады "Пятнашка" Владимира Харабуа позывной "Микич". На границе колонну машин встречали родственники, друзья и однополчане погибшего», – говорится в публикации.

22 января пресс-служба МЧС Абхазии опубликовала информацию об отправке сотрудников ведомства в Донецкую Народную Республику для доставки на родину тела Владимира Харабуа.

Напомним, первыми о гибели одного из командиров легендарного подразделения, защищающего жителей Донбаса от агрессии со стороны киевского режима, сообщили российские военкоры Елена Соколова и Павел Кукушкин.