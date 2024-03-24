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Видео: Спасатели разобрали более 400 кубометров на месте теракта в «Крокусе»
Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС на месте теракта в «Крокусе», сообщило министерство и показало кадры с места.
«На месте задействовано более 300 специалистов и 154 единицы техники», – уточнили в ведомстве.
Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, пострадали – 180.
Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
В связи с общенациональным трауром по всей стране приспущены флаги. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Изменена сетка вещания телеканалов: из нее убрали развлекательные программы. Перенесены спортивные события.
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