Видео: Спасатели разобрали более 400 кубометров на месте теракта в «Крокусе»

Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС на месте теракта в «Крокусе», сообщило министерство и показало кадры с места.



«На месте задействовано более 300 специалистов и 154 единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, пострадали – 180.

Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

В связи с общенациональным трауром по всей стране приспущены флаги. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Изменена сетка вещания телеканалов: из нее убрали развлекательные программы. Перенесены спортивные события.