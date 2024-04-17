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Видео: Спасатели из Татарстана вывозят животных из затопленных районов Оренбуржья
В Оренбургской области спасатели на лодках продолжают дежурить на затопленных улицах. Вместе с оренбургскими, кировскими и самарскими коллегами в эвакуации животных приняли участие спасатели из Татарстана.
Собаки, кошки и другие животные, которых люди не успели забрать во время поспешной эвакуации, ждут, когда кто-то вызволит их из стихийной ловушки.
Благодаря спасателям в село Студеное были вывезены 20 поросят, 43 свиньи, 7 коз и 2 собаки – всего 72 четвероногих пострадавших. Кроме того, в селе Яман удалось эвакуировать 28 голов домашней птицы.
Напомним, мобильный отряд из 52 человек, 10 единиц техники и 6 плавсредств из Татарстана прибыл в Оренбургскую область для борьбы с последствиями паводка. Каждый из участников оснащен необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды.
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