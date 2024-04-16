В Оренбургскую область для борьбы с паводком из Татарстана прибыл сводный мобильный отряд

15 апреля, в село Илек Илекского района Оренбургской области, прибыл сводный мобильный отряд Республики Татарстан. Отряд состоит из 52 человек, 10 единиц техники и 6 плавсредств. Каждый из участников оснащен необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды.

Весь день отряд занимался подготовкой мешков с песком и укреплением насыпной дамбы вокруг села, чтобы обеспечить его защиту. Также три группы, состоящие из трех автомобилей с плавсредствами, были направлены в села Мухраново, Яман и Студеное, чтобы оказать содействие местным органам самоуправления. В этих селах группы провели обходы и ведут мониторинг обстановки, чтобы быть готовыми оказать экстренную помощь жителям в случае наводнения.

С 21:00 15 апреля до 09:00 16 апреля ночные наряды дежурили на дамбе села Илек и в трех вышеперечисленных населенных пунктах, чтобы контролировать обстановку.

Задачи на 16 апреля включают мониторинг состояния дамбы около села Илек и постоянное дежурство для оперативной помощи в населенных пунктах Илекского района.