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Видео: Слесаря РКБ Татарстана полдня спасали застрявшего в старом коллекторе щенка
Слесаря Республиканской клинической больницы Татарстана спасли щенка, застрявшего в старой трубе под землей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
Писк животного еще утром услышала волонтер, она обратилась в администрацию клиники за помощью.
«Полдня слесаря клиники Вячеслав Куренев, Павел Самороков и Владимир Чичкин вместе с руководителями отделов выманивали щенка наружу из старой теплотрассы. Труба разветвляется под землей и уходит вглубь, поэтому у щенка не было возможности выбраться самостоятельно. На помощь подоспели и неравнодушные очевидцы», – рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.
Наконец мохнатого малыша удалось вызволить. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Всего на территории клиники обитают пять щенков, которые мечтают найти новый дом.
«Татар-информ» рассказывал о том, что в трубе на территории РКБ застрял маленький щенок.
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