Видео: Слесаря РКБ Татарстана полдня спасали застрявшего в старом коллекторе щенка

Слесаря Республиканской клинической больницы Татарстана спасли щенка, застрявшего в старой трубе под землей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Писк животного еще утром услышала волонтер, она обратилась в администрацию клиники за помощью.

«Полдня слесаря клиники Вячеслав Куренев, Павел Самороков и Владимир Чичкин вместе с руководителями отделов выманивали щенка наружу из старой теплотрассы. Труба разветвляется под землей и уходит вглубь, поэтому у щенка не было возможности выбраться самостоятельно. На помощь подоспели и неравнодушные очевидцы», – рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Наконец мохнатого малыша удалось вызволить. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Всего на территории клиники обитают пять щенков, которые мечтают найти новый дом.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в трубе на территории РКБ застрял маленький щенок.