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Видео: на территории РКБ в Казани маленький щенок застрял в трубе
Очевидец сняла на видео, как в трубе вблизи РКБ в Казани застрял маленький щенок.
Женщина говорит, что животное находится на территории больницы недалеко от перинатального центра.
На кадрах слышно, что щенок жалобно скулит и выбраться самостоятельно не может.
Как стало известно агентству, достать щенка сейчас пытаются сотрудники административно-хозяйственной части РКБ.
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