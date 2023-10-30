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Руc Тат
Происшествия 30 октября 2023 15:22

Видео: на территории РКБ в Казани маленький щенок застрял в трубе

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Очевидец сняла на видео, как в трубе вблизи РКБ в Казани застрял маленький щенок.

Женщина говорит, что животное находится на территории больницы недалеко от перинатального центра.

На кадрах слышно, что щенок жалобно скулит и выбраться самостоятельно не может.

Как стало известно агентству, достать щенка сейчас пытаются сотрудники административно-хозяйственной части РКБ.


#ркб
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