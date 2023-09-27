Видео: Шаймиев дал пас футболистам на спортплощадке в Болгарской исламской академии

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев открыл футбольный матч на новой спортплощадке в Болгарской исламской академии. Он подписал мяч и дал пас спортсменам — учащимся академии.

Напомним, что открытие площадки приурочено к празднику Маулид ан-Наби в честь Дня рождения Пророка Мухаммада. Государственный Советник РТ и другие гости поздравили участников церемонии.

Ранее на встрече с представителями религиозных объединений Президент России Владимир Путин заявил: «Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения».

Видео: https://t.me/islamiccapital