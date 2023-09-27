Минтимер Шаймиев открыл спортивную площадку в Болгарской исламской академии

Универсальная спортивная площадка появилась на территории Болгарской исламской академии. В торжественном открытии объекта принял участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Первый Президент республики поздравил собравшихся с праздником Маулид ан-Наби в честь Дня рождения Пророка Мухаммада.

«Мы собрались в такой важный день. Как видите, если мы за что-то беремся, то все получается. Вот что значит единство и согласие. Мы с вами являемся свидетелями того, как достигается единство всех жителей республики», – сказал Шаймиев.

Он отметил, что в академии созданы все условия для созидания.

Ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов добавил, что это знаковое событие для образовательного учреждения. «Сегодня День рождения Пророка Мухаммада. И к этому большому празднику приурочили долгожданное открытие многофункциональной спортивной площадки», – подчеркнул он.

Хуснутдинов заметил, что образовательные учреждения не только дают знания студентам, но и способствуют их всестороннему развитию. «В этом отношении и наша академия не исключение – проводится огромная работа по спортивному развитию, соблюдается здоровый образ жизни», – констатировал он.

По мнению муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, учащиеся исламской академии должны быть сильны не только душой и знаниями, но и физически.

«Отрадно, что в 12 день месяца Раби аль-авваль мы открываем такую площадку. И теперь уже никто не забудет, когда она появилась», – поделился он.

В завершение церемонии Шаймиев поставил автограф на мяче. Затем он символическим пасом дал старт товарищескому матчу с участием студентов академии.

Универсальная спортивная площадка построена в период с 1 июля по 15 сентября при финансовой помощи Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Она предназначена для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол и имеет территорию для воркаута с современными тренажерами. Кроме того, здесь можно вести подготовку и выполнять нормативы ГТО, а также проводить спортивные мероприятия, праздники, посвященные здоровому образу жизни, и организовывать досуг учащихся и сотрудников.

Общая площадь площадки составляет 765 кв. метров.

Ранее на встрече с представителями религиозных объединений Президент России Владимир Путин заявил: «Традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны нам нашими предками. Но этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться. Их надо беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями».