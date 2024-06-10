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Общество 10 июня 2024 16:16

Видео с танцем бабушки из Татарстана под «Любэ» на Сабантуе стало хитом соцсетей

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В соцсетях завирусилось видео с бабушкой из Татарстана, которая несмотря на преклонный возраст пустилась в пляс под песню «Дорога» группы Любэ. Музыканты выступали 8 июня с концертом на Сабантуе в Чистополе.

На записи видно, как старушка пританцовывает, напевая слова популярной песни. При этом она кружится, рассекая воздух палками для скандинавской ходьбы.

Напомним, что группа «Любэ» стала хедлайнером прошедшего праздника, в программе которого кроме выступления артистов прошел финал состязаний по борьбе корэш, развлекательное шоу «Битва героев труда», а также другие праздничные мероприятия.

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