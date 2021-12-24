Видео: «Рубин» показал не новогодний клип на песню «Last Cristmas»

Казанский «Рубин» опубликовал в клубных соцсетях клип на песню «Last Cristmas». Напомним, больше недели аккаунты футбольного клуба «Рубин» в соцсетях были закрыты. Таким образом, «Рубин» сохранял интригу над своим новым творением.

На кадрах футболисты и главный тренер «Рубина» исполняют песню под аккомпанемент ряда забавных отсылок на самые яркие события первой части сезона. Среди них отклеивающиеся от формы номера и фамилии на матче с «Ракувом» в Польше, незабитый пенальти в ключевом матче Лиги конференций, сорвавшийся переход Кварацхелии в европейский топ-клуб и многое другое.

Пресс-служба клуба на официальном сайте дала сопроводительное пояснение к выходу видеоролика. «Привет! Прежде чем смотреть наш НЕ новогодний клип, пожалуйста, сначала прочтите это.

Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла ещё более поучительной.

Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идёт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе!

С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что казанцы ушли на зимний перерыв в чемпионате на десятом месте в таблице РПЛ. Команда Слуцкого завершила первую часть первенства серией из трех поражений подряд.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало статью об итогах выступлений «Рубина» в первой части чемпионата России.