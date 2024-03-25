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Видео: российский беспилотник сопроводил солдата ВСУ, пожелавшего сдаться в плен
Кадрами сопровождения беспилотником солдата ВСУ, пожелавшего сдаться в плен российским военнослужащим на одном из участков зоны СВО, поделился телеграм-канал «Архангел спецназа».
На записи видно, как украинский военный покидает блиндаж с поднятыми руками. Отметим, что рядом с позициями видны тела погибших, а также воронки от снарядов. Далее всушник следует за дроном к российским позициям.
В декабре 2023 года мы уже публиковали видео, на котором беспилотник использовали для конвоирования пленных . Тогда «воздушный конвоир» был оснащен «сбросами» на тот случай, если пленным вздумается сбежать.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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