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Видео: взятых при штурме в плен четырех солдат ВСУ конвоировали в тыл с помощью дрона
Редкими кадрами использования дрона для конвоирования солдат ВСУ, взятых в плен российскими бойцами при штурме одной из украинских позиций в зоне СВО, поделился телеграм-канал «Херсонский вестник».
Отмечается, что «воздушный конвоир» был оснащен «сбросами» на тот случай, если пленным вздумается сбежать. Однако, судя по видео, солдаты ВСУ вовсе не помышляли о побеге. Они спокойно шли в том направлении, которое им указали взявшие их в плен российские бойцы.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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