Видео: Российский «Аллигатор» уничтожил украинский танк

Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором показана работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Южно-Донецком направлении. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» частый гость официальных сводок Минобороны РФ. Он одинаково хорош для разведывательных и ударных миссий.

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