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Видео: российский «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором показана работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении. Видеозапись опубликована в телеграм-канале министерства.
На кадрах видно, как вертолет уничтожил управляемый ракетой бронетранспортер ВСУ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» частый гость официальных сводок Минобороны РФ. Он одинаково хорош для разведывательных и ударных миссий.
Вертолет Ка-52 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают высочайшую «живучесть». В одном из боевых вылетов по вертолету было выпущено до 18 ракет ПЗРК, при этом вертолет остался практически невредимым, рассказал «Татар-информу» председатель «Союза Десантников» Татарстана Юрий Суворов.
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