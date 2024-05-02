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Видео: российские десантники завладели еще одним опорником на подступах к Часову Яру
Кадры захвата российскими десантниками очередной позиции Вооруженных силу Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр опубликовал телеграм-канал «Архангел Спецназа».
По данным авторов канала, бойцы 98 ВДД ВДВ смогли прорвать оборону южнее микрорайона «Канал» и выйти к каналу «Северский Донец-Донбасс».
«Десантниками идет охват восточного микрорайона с юга, в то время как Лиственный лес севернее ж/д находится в серой зоне где активно работает дрг противника, а южнее лес находится под контролем десантников», – говорится в комментарии к публикации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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