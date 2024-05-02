«Жаркая ночка»: видео эвакуации наземным дроном раненого бойца из Татарстана в зоне СВО

Эмоциональными кадрами ночной эвакуации с «передка» раненого российского бойца наземным беспилотным дроном «Бишоп», впервые осуществленной в зоне СВО, поделился автор телеграм-канала «Крупнокалиберный Переполох», видеоблогер и военкор Алексей Смирнов.

Часть первая: ранение

Опубликованная запись начинается с момента ранения двух военнослужащих РФ. После этого один из них помогает выбраться из-под обстрела более пострадавшему товарищу. Далее за получившим тяжелые ранения отправляют наземный дрон «Бишоп», впервые задействованный в реальных боевых условиях для эвакуации.

Часть вторая: путь на передовую

Во время приближения к линии соприкосновения российский дрон попадает под обстрел со стороны ВСУ. Противник несколько раз пытался уничтожить двигающуюся в ночи платформу, но успеха так и не добился. Дрон успешно добирается до переднего края. Полдела сделано.

Далее показано, как бойцы укладывают раненого на платформу и укрывают его специальным покрывалом, которое позволяет скрыться от тепловизора. Путь назад оказался не менее сложным, однако также благополучным.

Часть третья: эвакуация

В завершении видео нам показывают эвакуированного счастливчика, который оказывается бойцом из татарстанского города Лениногорск по имени Рафаэль.

«А вот и рассвет. Вот наш герой, зовут парня Рафаэль, он из Татарстана, города Лениногорск. Напомню, что ночью его вместе с другом ранило, друг тащил его на себе под кассетным обстрелом до укрытия, а дальше наш наземный беспилотный дрон эвакуировал его. У братишки осколочный перелом ноги и другие осколки в спине. Доброе утро! Ночка выдалась жаркой, теперь нужно немного поспать», – комментирует в завершении автор канала.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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