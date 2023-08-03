Появилось видео уничтожения очередного «Леопарда» армейским спецназом «Осман»

Кадры уничтожения в зоне проведения специальной операции (СВО) танка Leopard последней модификации – 2А6, поставленного Германией Вооруженным силам Украины (СБУ), опубликовали военные корреспонденты, авторы телеграм-канала «Запорожский фронт».

В пояснении к видео говорится, что технику при помощи барражирующего боеприпаса «Лансет» поразили бойцы армейского спецназа «Осман». Кадры сняты на Запорожском направлении.

Также авторы каналы опубликовали видео еще с одним танком Leopard более ранней модификации – 2A4, подорвавшимся на мине. На кадрах видно, что обездвиженная техника с крестом на борту выглядит практически невредимой. Скорее всего, она была брошена экипажем после повреждения ходовой части.

Напомним, о слабостях вышеупомянутых танков в интервью корреспонденту «Татар-информа» рассказал российский военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что «Леопарды» оказались переоцененной техникой. В боевых действиях они легко выводятся из строя российскими противотанковыми комплексами, особенно при поражении в тыловые или боковые части.

Кроме того, по словам эксперта, данный танк серьезно уступает российскому танку Т-90 «Прорыв», а для вертолетов Ка-52 «Аллигатор» немецкая техника является легкой мишенью.

«Военные знатоки также отмечают высокую маневренность “Аллигатора”. Также этот вертолет – признанный охотник за танками, на счету которого уже немало “съеденных” немецких “Леопардов”», – отметил Кнутов.