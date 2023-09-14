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Видео: Российские бойцы с помощью БПЛА уничтожили украинских боевиков под Клещеевкой
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Под Клещеевкой операторы БПЛА уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что цели удалось достичь благодаря точному удару FPV-дрона .
FPV-дроны отличаются тем, что ими управляют с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот видит изображение, получаемое с камеры.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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