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Видео: Российские бойцы после штурма позиций ВСУ сохранили жизнь двум ее защитникам
Кадры, снятые несколько дней назад российскими штурмовиками после боя за опорный пункт ВСУ на участке Тоненькое-Уманское на Авдеевском направлении, опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Запись ведет один из бойцов РФ. В первой части видео военнослужащий делится впечатлениями от боя, сопровождая свой рассказ нецензурной лексикой – он показывает полученное им во время штурма легкое ранение, а также двух захваченных украинских солдат, которым было решено сохранить жизнь.
ВК версия:
YouTube версия:
Вторая часть записи сделана уже в блиндаже, где российские бойцы отдыхают после боя. Вместе с ними находятся и захваченные украинские военнослужащие, которых опрашивают после оказания необходимой медицинской помощи.
Дальнейшая судьба запечатленных на видео пленных известна. Их благополучно доставили в тыл. Свидетельством этого служит съемка с их последующего допроса, которая стала частью репортажа об «отступательной операции» из Авдеевки 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в прошлом «Азов»*).
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
*Запрещенная в России террористическая организация
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