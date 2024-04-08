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СВО 8 апреля 2024 11:41

Видео: Российские бойцы после штурма позиций ВСУ сохранили жизнь двум ее защитникам

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Кадры, снятые несколько дней назад российскими штурмовиками после боя за опорный пункт ВСУ на участке Тоненькое-Уманское на Авдеевском направлении, опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Запись ведет один из бойцов РФ. В первой части видео военнослужащий делится впечатлениями от боя, сопровождая свой рассказ нецензурной лексикой – он показывает полученное им во время штурма легкое ранение, а также двух захваченных украинских солдат, которым было решено сохранить жизнь.

ВК версия:

YouTube версия:

Вторая часть записи сделана уже в блиндаже, где российские бойцы отдыхают после боя. Вместе с ними находятся и захваченные украинские военнослужащие, которых опрашивают после оказания необходимой медицинской помощи.

Дальнейшая судьба запечатленных на видео пленных известна. Их благополучно доставили в тыл. Свидетельством этого служит съемка с их последующего допроса, которая стала частью репортажа об «отступательной операции» из Авдеевки 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в прошлом «Азов»*).

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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*Запрещенная в России террористическая организация

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