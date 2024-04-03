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СВО 3 апреля 2024 11:39

«Отступательная операция»: видео о разгроме «Азова»* под Авдеевкой (18+)

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Небольшой фильм с подробностями об «отступательной операции» под Авдеевкой 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в прошлом «Азов»*), которая при этом понесла огромные потери, опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».

Авторы видео рассказывают о решении украинского командования перебросить вышеупомянутое подразделение для защиты Авдеевки, а также последствиях данного решения – позорном отступлении «азовцев», для осуществления которого ВСУ жертвовали другими частями, оборонявшими город.

Официальная информация об освобождении Авдеевки появилась 17 февраля 2024 года. Соответствующий доклад представили в Кремле министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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*Запрещенная в России террористическая организация

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