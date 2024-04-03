Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Отступательная операция»: видео о разгроме «Азова»* под Авдеевкой (18+)
Небольшой фильм с подробностями об «отступательной операции» под Авдеевкой 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в прошлом «Азов»*), которая при этом понесла огромные потери, опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».
Авторы видео рассказывают о решении украинского командования перебросить вышеупомянутое подразделение для защиты Авдеевки, а также последствиях данного решения – позорном отступлении «азовцев», для осуществления которого ВСУ жертвовали другими частями, оборонявшими город.
Официальная информация об освобождении Авдеевки появилась 17 февраля 2024 года. Соответствующий доклад представили в Кремле министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
*Запрещенная в России террористическая организация
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»