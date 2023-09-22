Видео: Росгвардейцы обнаружили замаскированный украинский танк ВСУ

Сотрудники Росгвардии обнаружили замаскированный танк ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что украинский Т-72 найден военнослужащими ведомства и сотрудниками военной контрразведки на оставленных противником позициях в Старобешевском районе ДНР.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вчера ВСУ пытались совершить массовую атаку беспилотниками самолетного типа в четырех регионах России. Силами ПВО уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному.