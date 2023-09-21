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Над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА
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Минувшей ночью сили российской противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, песпилотники самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря и Крымом.
Кроме того вражеские БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.
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