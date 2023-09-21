Над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА

Минувшей ночью сили российской противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, песпилотники самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря и Крымом.

Кроме того вражеские БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.