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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 08:01

Над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА

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Минувшей ночью сили российской противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, песпилотники самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря и Крымом.

Кроме того вражеские БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.

#спецоперация на Украине
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