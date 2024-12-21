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Видео работы штаба на месте пожара после атаки БПЛА в Казани
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Корреспондент «Татар-информ» снял видео работы штаба на месте пожара после атаки беспилотника в Казани.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
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