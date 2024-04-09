Видео: работа «грачей» ВКС России по Часов Яру, штурм продолжается

Редкими кадрами хорошего качества с самолетами Су-25 ВКС России, которые выполняют задачи по поддержке подразделений, штурмующих занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ) город Часов Яр в Донецкой области, поделился автор телеграм-канала «Крупный Переполох» Алексей Смирнов.

Согласно открытым данным сейчас идут ожесточенные бои на восточной окраине города, где после штурма смогли закрепиться российские десантники. Обе стороны активно применяют артиллерию и ударные дроны. Небо контролируется самолетами ВКС России.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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