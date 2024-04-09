Видео дерзкого штурма окраин Часова Яра ивановскими десантниками появилось в сети

Кадры штурма российскими десантниками опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часова Яра опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

В комментарии к видео сообщается, что аэроразведке ВДВ РФ удалось обнаружить основные огневые точки противника. По ним были нанесены удары авиации и артиллерии, после чего начался штурм.

«Ивановские десантники на БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники, стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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