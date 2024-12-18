Видео: Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания

Гражданин Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, дал признательные показания. Это стало известно из видеозаписи допроса, распространенной Центром общественных связей ЦОС ФСБ, пишет ТАСС.

По словам мужчины, он прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб. Он рассказал, что приобрел самокат, а затем через некоторое время получил детали для создания взрывного устройства.

Мужчина разместил собранное устройство на самокате рядом с домом генерала

«Когда он вышел на улицу, я нажал на кнопку», – признался задержанный. Мужчина также отметил, что не владеет русским языком на достаточном уровне.

Как передает СК РФ, задержанным оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания. Инцидент произошел в Москве на Рязанском проспекте, где взрыв прогремел рядом с входом в многоквартирный дом. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.