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Видео: подольские спецназовцы уничтожают бойцов ВСУ во время ночного рейда (18+)
Кадры ночной работы бойцов российского спецназа в зоне специальной военной операции (СВО) опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
«Работа подольского спецназа в тылу врага. Наши специалисты, зайдя глубоко в тыл врага, уничтожают пункт дислокации противника. Выстрелами из ПТУР были уничтожены – казарма с личным составом, склад с БК и командный состав противника», – прокомментировал запись военкор.
Напомним, ранее Андрей Руденко опубликовал видео, подтверждающее слова военных экспертов о способности созданного в СССР ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7) порожать своременные образцы техники НАТО. На записи, уничтожение шведской боевой машины пехоты (БМП) российским бойцом с РПГ-7.
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