Своим мнением о трагедии с российским самолетом Ил-76, который при транспортировке пленных украинских военных был сбит по приказу Киевского режима, поделились находящиеся в плену солдаты ВСУ. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал chub_detection.

Напомним, 24 января самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для запланированного на этот день обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В первые минуты после трагедии украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ракетами украинских ПВО. По данным российской стороны, для этого использовались иностранные зенитные комплексы. Кадры падения самолета, а также подробности трагедии, унесшей жизни 74 человек, опубликованы в материале «Татар-информа».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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