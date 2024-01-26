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Видео: Пленные солдаты ВСУ высказали мнение об уничтожении Ил-76 с их сослуживцами
Своим мнением о трагедии с российским самолетом Ил-76, который при транспортировке пленных украинских военных был сбит по приказу Киевского режима, поделились находящиеся в плену солдаты ВСУ. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал chub_detection.
Напомним, 24 января самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для запланированного на этот день обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
В первые минуты после трагедии украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ракетами украинских ПВО. По данным российской стороны, для этого использовались иностранные зенитные комплексы. Кадры падения самолета, а также подробности трагедии, унесшей жизни 74 человек, опубликованы в материале «Татар-информа».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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