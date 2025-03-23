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Происшествия 23 марта 2025 14:16

Видео от первого лица: МЧС показало, что чувствует тонущий человек

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МЧС России опубликовало видео, снятое от первого лица, чтобы показать, какие ощущения испытывает человек, оказавшийся в воде подо льдом.

Ролик служит важным предупреждением о смертельных рисках, связанных с выходом на весенний лед. Он демонстрирует, насколько сложно сохранить самообладание и найти силы, находясь в ледяной воде.

Специалисты МЧС напоминают, что даже кажущийся прочным лед весной становится чрезвычайно хрупким и непредсказуемым.

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#МЧС России #видеоролик
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