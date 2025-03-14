«Сейчас опасен даже толстый лед»: Инспекторы ГИМС рассказали о ледовой обстановке в РТ

Несколько дней подряд в республике наблюдается температура на 3-4 градуса выше нормы, сопровождаемая сильными дождями и мокрым снегом. Эти условия делают лед рыхлым и неспособным выдерживать нагрузку. В связи с этим с 14 марта рыбакам в Татарстане запрещено выходить на лед. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции об обстановке на водных объектах в период весеннего таяния льда в Центре ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

«Уже несколько дней в республике температура воздуха на 3-4 градуса выше средней многолетней, все это сопровождается обильными осадками в виде дождя или мокрого снега. Все это влияет на структуру льда, она становится рыхлой и не выдерживает нагрузки. Также опасными участками являются русловые части рек, где выступают родники. По данным Росгидромета, вскрытие рек в Татарстане в текущем сезоне ожидается на 9-18 дней раньше средних многолетних значений», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского главка Регина Гаязова.

Также опасными участками назвали пространство под мостами. Однако они являются опасными ввиду того, что под ними толщина льда всегда малая. К сожалению, в этом году уже зафиксированы случаи провалов людей под лед.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«С конца прошлого года и по сегодняшний день в Татарстане на льду зарегистрированы девять случаев провала под лед людей. Пятеро человек погибли, девять спасены. В трех случаях провалы связаны с выездом на лед на спецтехнике вроде снегоходов, вездеходов, болотоходов. В других пяти случаях под лед провалились рыбаки, вышедшие на опасные участки», – рассказала Регина Гаязова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Учитывая риск для жизни, рыбакам настоятельно рекомендовали воздержаться от выхода на весенний лед. Тех, кто все же решится выйти на водоемы, предупреждают об опасности, а нарушителей ожидают штрафы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сразу после завершения пресс-конференции сотрудники МЧС вместе с журналистами организовали рейд. В рамках мероприятия специалисты патрулировали реку Казанку на судне на воздушной подушке, проверив потенциально опасные участки льда.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Лед уже не соответствует правилам безопасности. Из-за его рыхлой структуры даже в местах, где толщина льда достигает 30 см, высок риск провала. Начиная с сегодняшнего дня необходимо прекратить рыбалку на льду. Рыбаки, вышедшие на опасный лед, будут привлечены к административной ответственности. Штраф за это нарушение составляет от 1,5 до 2 тыс. рублей. На сегодняшний день по этой статье наказано уже 25 граждан», – добавила Регина Гаязова.