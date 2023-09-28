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Видео: обмелевшая Свияга обнажила старинную дорогу, ведущую в Свияжск
Старинную мостовую дорогу от Введенской слободы до Свияжска, которая показалась из-за обмеления реки Свияга, запечатлели на видео очевидцы. Соответствующую запись опубликовал телеканал «Татарстан-24».
Напомним, на днях из-за обмеления реки Казанка в районе храма-памятника павшим при взятии Казани войнам обнажился старинный надгробный камень. О находке сообщили в Институт археологии Академии наук РТ. Ученые извлекли камень и доставили в фонды музея.
«Сейчас камень принят на временное хранение. В будущем, после процедуры ЭФЗК (экспертно-фондовой закупочной комиссии), он будет определен в основные фонды», — рассказал «Татар-информу» инспектор фондов Музея археологии Академии наук РТ Наиль Садриев.
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