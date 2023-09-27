Обмелевшая Казанка обнажила надгробие 1835 года крестьянина из-под Ярославля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за обмеления реки Казанки метрах в двадцати от храма-памятника павшим при взятии Казани обнажился старинный надгробный камень. Известняковую глыбу с надписями весом под сотню килограммов обнаружил внимательный пенсионер Михаил Трошин, он же сообщил о находке в Институт археологии Академии наук РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Любая находка для археолога представляет, разумеется, интерес. Тем более такой крупный фрагмент очень интересно будет изучать в будущем. Наши сотрудники и сами сезонно проводят профилактический осмотр обмелевшего дна, но надгробий прежде при этом не обнаруживали. Так что находка довольно-таки редкая. Сейчас камень принят на временное хранение. В будущем, после процедуры ЭФЗК (экспертно-фондовой закупочной комиссии), он будет определен в основные фонды», — рассказал «Татар-информу» инспектор фондов Музея археологии Академии наук РТ Наиль Садриев.

На место обнаружения за находкой отправились заведующий отделом охранных работ Института археологии АН РТ Ильнур Сияпов, Сергей Малючев и Ярослав Логинов. Оказалось, что на обмелевшем дне открылся надгробный камень в форме куба, оформленный с каждой из сторон розетками-цветочками и овальными «рамочками». Ученые произвели фотофиксацию артефакта, втроем подняли, погрузили и доставили в фонды музея.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К сожалению, надписи очень стертые и плохо читаются, но что-то всё же удалось выяснить. На одной из сторон надпись читается как „Под сим камнем погребено тело Рыбинского уезда деревни Залужено крестьянина…”, и дальше самое интересное, какого крестьянина, фамилия, имя, — этого, к сожалению, нет. Но удалось прочитать год: этот человек умер в 1835 году. После того, как прочитали эту деревню и этот уезд, мы смотрели разные источники и выяснили: да, действительно, такая деревня была. И она существует и сейчас в Ярославской области. Видимо, оттуда приехал человек, жил и тут скончался. Но более интересна противоположная сторона камня. Там написано, что по правую сторону погребены дети-младенцы крестьянина. Тут, к сожалению, имя тоже очень плохо читается, но, по всей видимости, Андрея Кабанова. Годы и имена детей тоже, к сожалению, утрачены. Но, вероятно, эти люди — родственники», — пояснил Садриев.

Он уточнил, что практика ставить один четырехсторонний надгробный камень была распространена в XIX веке. На свободных от надписей сторонах выбивались новые имена и даты при последующих захоронениях около такого камня.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно похожие встретить у нас, даже на территории музея-заповедника „Казанский Кремль”: когда заходите, по левую руку на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря несколько подобных надгробных камней можно видеть на газоне», — обратил внимание собеседник агентства.

Найденный в Казанке надгробный камень, судя по оставшимся следам, имел сверху еще конусообразное навершие: либо крест, либо прикрепленную урну. Часть памятника при этом оставалась на поверхности воды, а другая полностью под водой — об этом также говорят видимые следы и разрушения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По имеющимся сведениям, кладбища в районе памятника павшим при взятии Казани на Казанке не было. И откуда именно там появился этот камень, пока не понятно. Ближайший некрополь в Зилантовом монастыре, или еще есть кладбище Ягодной слободы. Это современный район Кировской дамбы, Ленинской дамбы — район бывшей деревни Ягодная слобода. Сейчас там всё застроено. Кладбища оба были упразднены в 30-е годы ХХ века — и кладбище Зилантова монастыря, и кладбище Ягодной слободы. А уже в 60–70-е годы там полностью была застроена деревня. Как вариант, при каких-то строительных работах камень попал сюда. Возможно, при строительстве Ленинской дамбы», — предположил Садриев.

Потенциально, считает археолог, поработав с архивами, можно узнать и фамилию, и имя человека, который был погребен под «всплывшим» камнем, а также узнать про его предков или потомков. Само надгробие возможно отреставрировать, квалифицированные кадры по реставрации камня у Института археологии АН РТ есть.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работа будет продолжаться. В экспозициях, возможно, можно будет этот надгробный камень показывать. А выставки очень разные у нас бывают: и монументальная архитектура, и где-то мелкие фрагменты надгробий мы выставляем — в Богородицком монастыре, например. Или выставка к коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия ежегодно проходит», — резюмировал Наиль Садриев.