Подробностями решающего боя, результатом которого стало отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из промышленной зоны Авдеевки, поделились челны нижегородского экипажа. Соответствующее видео опубликовал телеграмм канал «Народная милиция ДНР».

На днях мы публиковали отрывок из этого боя. На нем запечатлена работа экипажа, в состав которого входили оператор-наводчик «Спортсмен» и командир боевой машины с позывным «Хорек». Корректировал их действия командир батальона с позывным «Поляк».

Также в атаке участвовали бойцы 1487 и 87 полки 1 Донецкого армейского корпуса и штурмовой бригады «Ветераны». Напомним, данный участок был взят российскими войсками в конце ноября текущего года, сейчас промзона находится под полным контролем ВС РФ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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