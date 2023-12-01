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«Едва не подбили»: появилось видео боя нижегородских танкистов в промзоне Авдеевки
Кадрами работы в промышленной зоне города Авдеевка экипажа из Нижегородского танкового батальона имени Козьмы Минина поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Павел Кукушкин.
На записи видно, как нижегородские танкисты подавляют огневые точки противника, чтобы обеспечить безопасное продвижение штурмующей промзону пехоте. Действия экипажа корректирует командир батальона с помощью дрона.
Обороняющие данный участок солдаты ВСУ ведут ожесточенное сопротивление. На видео запечатлена попытка поражения российского танка из ручного противотанкового гранатомета (1:32). К счастью, заряд проходит гораздо выше боевой машины.
Отметим, что опубликованное видео было снято еще до взятия данного участка, о котором сообщалось 25 ноября. Сейчас промышленная зона Авдеевки находится под полным контролем российских подразделений.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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