Видео: На Камчатке подземные толчки заставили зазвучать колокола местной часовни

На Камчатке во время землетрясения подземные толчки оказались достаточно сильными, чтобы заставить звенеть колокола в местной часовне.

Несмотря на стихию, здание часовни устояло. Произошедшее вызвало широкий отклик в соцсетях.

Напомним, сегодня на Камчатке произошло сильнейшее за 73 года землетрясение.

Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены цунами.

Кроме того, стена обрушилась в здании детсада №15 в Петропавловске-Камчатском, жертв нет.

Власти Сахалинской области мобилизуют матрезервы для устранения последствий землетрясения в Северо-Курильске. Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил, что экстренные службы работают в полном объеме. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.