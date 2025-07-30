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Происшествия 30 июля 2025 08:49

Сильнейшее за 73 года землетрясение произошло на Камчатке

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Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло в Камчатском крае. Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7, пишет ТАСС.

Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены цунами.

Кроме того, стена обрушилась в здании детсада №15 в Петропавловске-Камчатском, жертв нет.

Власти Сахалинской области мобилизуют матрезервы для устранения последствий землетрясения в Северо-Курильске. Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил, что экстренные службы работают в полном объеме. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.

Рабочий день в камчатских госучреждениях сократили до 13:00 (04:00 мск).

#землетрясение #Камчатка
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