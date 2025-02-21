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Происшествия 21 февраля 2025 19:11

Видео: На Горьковском шоссе в Казани фура столкнулась с легковушкой

Очередное ДТП произошло сегодня вечером на Горьковском шоссе в Казани. По словам очевидцев, фура прижала легковой автомобиль к ограждению. В результате на данном участке образовалась большая пробка.

В настоящее время на месте работает экипаж ДПС. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на Горьковском шоссе водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в стоящую на обочине «Весту», в которой находился шестилетний ребенок. Мальчика срочно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

#дтп в казани
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