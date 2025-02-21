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Происшествия 21 февраля 2025 17:11

Из-за ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась пробка

Сегодня вечером на Горьковском шоссе в Казани «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Лада Веста». В результате аварии на данном участке дороги образовалась пробка. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

UPD. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в стоящую на обочине «Весту», в которой находился шестилетний ребенок.

«В результате ДТП пострадал ребенок-пассажир 2018 года рождения, который находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Доставлен в ДРКБ», – сообщил агентству начальник отдела городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

Фото: «Яндекс.Карты»

#дтп в казани #горьковское шоссе
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