Из-за ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась пробка

Сегодня вечером на Горьковском шоссе в Казани «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Лада Веста». В результате аварии на данном участке дороги образовалась пробка. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

UPD. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в стоящую на обочине «Весту», в которой находился шестилетний ребенок.

«В результате ДТП пострадал ребенок-пассажир 2018 года рождения, который находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Доставлен в ДРКБ», – сообщил агентству начальник отдела городской Госавтоинспекции Михаил Савин.