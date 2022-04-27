Видео: на церемонии чествования в НХЛ на Овечкина уронили его портрет

«Вашингтон Кэпиталз» устроил для российского нападающего Александра Овечкина церемонию чествования по случаю его попадания в топ-3 лучших снайперов в истории НХЛ.

Церемония награждения состоялась перед домашней игрой регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс».

Перед стартом чествования на лед вынесли портрет Овечкина на фоне других великих хоккеистов, которых российский форвард уже обошел по количеству голов. Однако во время перечисления достижений россиянина картина упала на хоккеиста, что вызвало у Александра смех.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 36-летнего россиянина 50 голов и 40 результативных передач в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. С 780 заброшенными шайбами Овечкин идет на третьем месте в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Вторым идет Горди Хоу (801), первым – Уэйн Гретцки (894).

Ранее российский форвард повторил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет.