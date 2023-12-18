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Происшествия 18 декабря 2023 16:05

Видео: мужчина едва не сгорел, поджигая иномарку на Комсомольской в Казани

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В социальных сетях опубликовали видео поджога иномарки на улице Комсомольская в Казани.

На кадрах видно, что мужчина обильно полил иномарку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег авто и едва не сгорел сам – охваченный пламенем поджигатель отбежал от автомобиля на несколько метров и упал в снег.

Ранее мы сообщали, что пожар произошел в пятницу, 15 декабря. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горит легковушка, припаркованная возле здания. Еще две машины рядом были частично повреждены пламенем.

#поджог машин
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