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Видео: мужчина едва не сгорел, поджигая иномарку на Комсомольской в Казани
В социальных сетях опубликовали видео поджога иномарки на улице Комсомольская в Казани.
На кадрах видно, что мужчина обильно полил иномарку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег авто и едва не сгорел сам – охваченный пламенем поджигатель отбежал от автомобиля на несколько метров и упал в снег.
Ранее мы сообщали, что пожар произошел в пятницу, 15 декабря. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горит легковушка, припаркованная возле здания. Еще две машины рядом были частично повреждены пламенем.
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