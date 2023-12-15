На Комсомольской в Казани загорелась легковушка, еще две машины получили повреждения

На Комсомольской улице в Казани загорелось авто. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре рядом с домом №2 поступило в МЧС сегодня в районе 18.22.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горит легковушка, припаркованная возле здания. Еще две машины рядом были частично повреждены пламенем.

Через 20 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате никто не пострадал.