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Руc Тат
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Происшествия 15 декабря 2023 19:18

На Комсомольской в Казани загорелась легковушка, еще две машины получили повреждения

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На Комсомольской улице в Казани загорелось авто. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре рядом с домом №2 поступило в МЧС сегодня в районе 18.22.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горит легковушка, припаркованная возле здания. Еще две машины рядом были частично повреждены пламенем.

Через 20 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате никто не пострадал.

#загорелось авто
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