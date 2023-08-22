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Видео: лидер группы «Звери» приехал в зону СВО с концертом для бойцов «Каскада»
Видео выступления лидера группы «Звери» Романа Билыка перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ ) «Каскад» опубликовал военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов.
«Рома "Зверь" выступил для бойцов ОБТФ "Каскад". На Донбассе музыканта ждали давно», – написал Пегов.
На записи Билык общается с бойцами подразделения, а также исполняет им одну из своих песен – «Говори».
«Смотришь теперь это видео и вспоминается, как Роман талантливо сыграл в кино Майка Науменко. Настоящий рок-н-ролл вот он весь с нами. Через Рому, в том числе. Хорошо, что приехал», – отметил автор WarGonzo.
Напомним, в начале июля текущего года первый зампред Комитета Госдумы РФ по контролю Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность агентства «Nebo Records», которая организует концерты «Зверей», на предмет финансовых отношений с иностранными контрагентами.
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