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Видео: командир спецназа «Ахмат» наградил бойцов, раненых при выполнении боевых задач
Раненых при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО бойцов спецназа «Ахмат» наградили медалями «За отвагу», «За храбрость», а также орденами Мужества, сообщает РИА Новости.
Заслуженные награды российские войны получили из рук своего командира генерал-майора Апти Алаудинова, который специально для этого навестил их в госпитале.
«Я считаю, что вами по праву должна гордиться вся страна. Спасибо вам, у нас с вами еще много недоделанных дел. Мы еще должны до конца добить нашего врага. Кто-то имеет право уже пойти домой и жить своей жизнью, потому что у кого-то уже срок контракта закончился. Но большая часть из вас продолжит и дальше бить врага, и делать все во имя победы нашей страны», – отметил Алаудинов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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