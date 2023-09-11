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Видео: Казанский зооботсад представил новую обитательницу — мартышку Полину
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В Казанском зооботсаду появилась новая обитательница — девятилетняя мартышка Полина. Животное доставлено в столицу РТ из зооцентра в Волгоградской области.
В зооботсаду уже есть зеленые мартышки — Семен и Соня, которые и стали соседями новой обитательницы. Увидеть их можно на исторической территории в «Экзотариуме», объяснили в телеграм-канале зооботсада.
Напомним, что несколько дней назад в зооботсаду появился слон, которого назвали Филимоном.
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