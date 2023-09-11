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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 18:54

Видео: Казанский зооботсад представил новую обитательницу — мартышку Полину

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В Казанском зооботсаду появилась новая обитательница — девятилетняя мартышка Полина. Животное доставлено в столицу РТ из зооцентра в Волгоградской области.

В зооботсаду уже есть зеленые мартышки — Семен и Соня, которые и стали соседями новой обитательницы. Увидеть их можно на исторической территории в «Экзотариуме», объяснили в телеграм-канале зооботсада.

Напомним, что несколько дней назад в зооботсаду появился слон, которого назвали Филимоном.

#Казанский зооботсад
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