Видео: Казанский зооботсад представил новую обитательницу — мартышку Полину

В Казанском зооботсаду появилась новая обитательница — девятилетняя мартышка Полина. Животное доставлено в столицу РТ из зооцентра в Волгоградской области.

В зооботсаду уже есть зеленые мартышки — Семен и Соня, которые и стали соседями новой обитательницы. Увидеть их можно на исторической территории в «Экзотариуме», объяснили в телеграм-канале зооботсада.

Напомним, что несколько дней назад в зооботсаду появился слон, которого назвали Филимоном.