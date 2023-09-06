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В казанском зоопарке появился долгожданный обитатель — слон по имени Филимон
В казанском зооботсаде «Африка. Река Замбези» появился долгожданный обитатель. 6-летнего слона по имени Филимон накануне привезли из Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Переезд крупного млекопитающего готовили в течение полутора лет — в течение этого времениа казанские зоологи знакомились с Филимоном. Также был подготовлен транспортный контейнер, в котором слон весом более 2,5 тонны и ростом в 2,25 метра мог спокойно двигаться.
Филимона поселили в большом слоновнике, где предусмотрены зоны для игр и плавания. В зимнем помещении есть песочное покрытие для комфортного сна.
В мае этого года новый обитатель казанского зоопарка отметил свое шестилетие. В этом возрасте молодые самцы слонов уже готовятся к началу самостоятельной жизни, впоследствии они покидают стадо и отправляются в свободное путешествие, чтобы подружиться с сородичами. Совсем взрослые слоны живут поодиночке.
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