В казанском зоопарке появился долгожданный обитатель — слон по имени Филимон

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В казанском зооботсаде «Африка. Река Замбези» появился долгожданный обитатель. 6-летнего слона по имени Филимон накануне привезли из Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Переезд крупного млекопитающего готовили в течение полутора лет — в течение этого времениа казанские зоологи знакомились с Филимоном. Также был подготовлен транспортный контейнер, в котором слон весом более 2,5 тонны и ростом в 2,25 метра мог спокойно двигаться.

Филимона поселили в большом слоновнике, где предусмотрены зоны для игр и плавания. В зимнем помещении есть песочное покрытие для комфортного сна.

В мае этого года новый обитатель казанского зоопарка отметил свое шестилетие. В этом возрасте молодые самцы слонов уже готовятся к началу самостоятельной жизни, впоследствии они покидают стадо и отправляются в свободное путешествие, чтобы подружиться с сородичами. Совсем взрослые слоны живут поодиночке.